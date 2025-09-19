Vorfahrt missachtet: Autos stoßen zusammen

Eine 48-Jährige hat am Donnerstagabend einem 38-Jährigen an der Kreuzung auf Höhe der Ziegelei bei Markt Wald die Vorfahrt genommen. Laut Polizei wurde die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 38-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Der Sachschaden liegt nach Einschätzung der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Die 48-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Im Einsatz war die Feuerwehr Markt Wald, die die Unfallstelle rund zwei Stunden sperrte.

