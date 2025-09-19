Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Bei Markt Wald stoßen zwei Autos zusammen: Unfallstelle zwei Stunden gesperrt

Markt Wald

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen zusammen

Bei Markt Wald sind an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Die Unfallstelle war zwei Stunden lang gesperrt.
    • |
    • |
    • |
    An einer Kreuzung bei Markt Wald sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen.
    An einer Kreuzung bei Markt Wald sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Eine 48-Jährige hat am Donnerstagabend einem 38-Jährigen an der Kreuzung auf Höhe der Ziegelei bei Markt Wald die Vorfahrt genommen. Laut Polizei wurde die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 38-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Der Sachschaden liegt nach Einschätzung der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Die 48-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Im Einsatz war die Feuerwehr Markt Wald, die die Unfallstelle rund zwei Stunden sperrte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden