Beim MZ-Ferienjob geht es diesmal auf den Wertstoffhof nach Markt Wald

Unser Redakteur Axel Schmidt leistete seinen "Ferienjob" beim Wertstoffhof in Markt Wald ab.
Foto: Axel Schmidt
Markt Wald

Mehr Grünzeug als gelber Sack

Der MZ-Ferienjob lässt unseren Redakteur an seine Jugend erinnern. Der Recycling-Profi stellt jedoch fest: Auf dem Wertstoffhof hat sich vieles verändert.
Von Axel Schmidt |
    • |
    • |
    • |

    Ein gelbes Buch steht auf dem Bücherregal ganz oben und preist „Paradiese“ an. Daneben steht ein Plüsch-Pandabär. Auf dem Tisch darunter liegt neben einer kompletten Krippe eine DVD von den „Amigos“. Was wirkt, wie auf einem Flohmarktstand, ist in Wahrheit die Gebrauchtwaren-Ecke auf dem Wertstoffhof in Markt Wald. Hier werden Dinge abgegeben, die von den ehemaligen Besitzern als zu schade zum Wegwerfen eingestuft werden.

