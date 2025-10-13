In letzter Minute mitgemacht und richtig Glück gehabt

Barbara Heiß aus Breitenbrunn ist überglücklich: „Ich konnte es gar nicht glauben, als der Anruf kam“, erzählt sie, „und dann sind mir gleich die Tränen gekommen.“ 1000 Euro hat sie als Gewinnerin unseres Bilderrätsels gewonnen, die sie dann gestern Nachmittag noch in Empfang nehmen konnte.

Allzu schwer war es nicht, den „Bienenstock“ auf unserer Bildmontage richtig zu erkennen, trotzdem wäre es beinahe knapp geworden. „Ich hab tatsächlich erst zehn vor drei angerufen und schon ein paar Minuten später erfahren, dass ich gewonnen habe“, berichtet Elisabeth Heiß.

Die Gewinnerin plant ein Wellness-Wochenende

Auch früher schon hat sie immer mal wieder an den Preisrätseln unserer Zeitung teilgenommen, aber gewonnen hat sie bisher noch nie etwas. Doch jetzt endlich hat sich der Anruf einmal so richtig gelohnt. Auf die Frage, was sie mit dem Geld machen will, muss die 63-Jährige nicht lange überlegen: „Wir haben fünf Enkel, die bekommen natürlich etwas von dem Geld ab.“ Aber auch sie selbst wird es sich gut gehen lassen: „Ein schönes Wellness-Wochenende mit meinem Mann könnte es auch noch geben“, sagt Elisabeth Heiß und fügt augenzwinkernd hinzu: „Den muss ich ja auch mal verwöhnen.“

Auf jeden Fall freut sie sich schon auf die nächsten Bilderrätsel in unserer Zeitung und ist dann bestimmt wieder dabei. Sie weiß jetzt ja, dass sich die Teilnahme auch noch in letzter Minute lohnen kann. (mz)