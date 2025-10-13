Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Bilderrätsel: Gewinnerin aus Breitenbrunn freut sich über 1000 Euro

Breitenbrunn

In letzter Minute mitgemacht und richtig Glück gehabt

Der „Bienenstock“ hat ihr Glück gebracht: Elisabeth Heiß aus Breitenbrunn hat bei unserem Bilderrätsel 1000 Euro gewonnen.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Barbara Heiß aus Breitenbrunn hat 1000 Euro bei unserem Bilderrätsel gewonnen.
    Barbara Heiß aus Breitenbrunn hat 1000 Euro bei unserem Bilderrätsel gewonnen. Foto: promoteam AZ

    Barbara Heiß aus Breitenbrunn ist überglücklich: „Ich konnte es gar nicht glauben, als der Anruf kam“, erzählt sie, „und dann sind mir gleich die Tränen gekommen.“ 1000 Euro hat sie als Gewinnerin unseres Bilderrätsels gewonnen, die sie dann gestern Nachmittag noch in Empfang nehmen konnte.

    Allzu schwer war es nicht, den „Bienenstock“ auf unserer Bildmontage richtig zu erkennen, trotzdem wäre es beinahe knapp geworden. „Ich hab tatsächlich erst zehn vor drei angerufen und schon ein paar Minuten später erfahren, dass ich gewonnen habe“, berichtet Elisabeth Heiß.

    Die Gewinnerin plant ein Wellness-Wochenende

    Auch früher schon hat sie immer mal wieder an den Preisrätseln unserer Zeitung teilgenommen, aber gewonnen hat sie bisher noch nie etwas. Doch jetzt endlich hat sich der Anruf einmal so richtig gelohnt. Auf die Frage, was sie mit dem Geld machen will, muss die 63-Jährige nicht lange überlegen: „Wir haben fünf Enkel, die bekommen natürlich etwas von dem Geld ab.“ Aber auch sie selbst wird es sich gut gehen lassen: „Ein schönes Wellness-Wochenende mit meinem Mann könnte es auch noch geben“, sagt Elisabeth Heiß und fügt augenzwinkernd hinzu: „Den muss ich ja auch mal verwöhnen.“

    Auf jeden Fall freut sie sich schon auf die nächsten Bilderrätsel in unserer Zeitung und ist dann bestimmt wieder dabei. Sie weiß jetzt ja, dass sich die Teilnahme auch noch in letzter Minute lohnen kann. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden