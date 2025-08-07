Mit Spaß und Klang auf die Bühne in Bad Wörishofen

Wenn einzelne Register von Jungmusikern zu einem großen Klangkörper verschmelzen, dann steht wieder das gemeinsame Musizieren der BJBO-Youngstars des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Bezirk 10 am Anfang der Sommerferien auf dem Programm. Eine musikalische Probenwoche gepaart mit tollen Aktionen versüßt den 111 Nachwuchsmusikerinnen und -musikern die Woche im Gasthaus Stern in Rammingen. Die zehn- bis 16-jährigen Kinder und Jugendlichen sind mit Feuereifer dabei und zeigen auf ihren Instrumenten, zu welchen gigantischen Klängen sie fähig sind. Das musikalische Trainingslager findet dann am Freitag, 8. August, auf der Bühne im Kursaal Bad Wörishofen um 19 Uhr seinen Höhepunkt. Bei freiem Eintritt stehen traditionelle und konzertante Stücke sowie bekannte Film- und Musicalwerke auf dem Konzertprogramm.

