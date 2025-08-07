Icon Menü
BJBO-Youngstars: Mit Leidenschaft und Gemeinschaft zum großen Auftritt in Bad Wörishofen

Rammingen/Bad Wörishofen

Mit Spaß und Klang auf die Bühne in Bad Wörishofen

Die BJBO-Youngstars haben eine spannende Woche hinter sich und proben fleißig für ihren großen Auftritt am Freitag, 8. August, im Kursaal in Bad Wörishofen
Von Sabine Adelwarth
    111 Nachwuchsmusikerinnen – und musiker der BJBO-Youngstars haben eine musikalische und spaßige Probenwoche in Rammingen hinter sich und fiebern schon alle auf ihren großen Auftritt am Freitag um 19 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen hin. Bei freiem Eintritt erwartetet das Publikum ein klangvolles Konzert.
    Foto: Sabine Adelwarth

    Wenn einzelne Register von Jungmusikern zu einem großen Klangkörper verschmelzen, dann steht wieder das gemeinsame Musizieren der BJBO-Youngstars des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Bezirk 10 am Anfang der Sommerferien auf dem Programm. Eine musikalische Probenwoche gepaart mit tollen Aktionen versüßt den 111 Nachwuchsmusikerinnen und -musikern die Woche im Gasthaus Stern in Rammingen. Die zehn- bis 16-jährigen Kinder und Jugendlichen sind mit Feuereifer dabei und zeigen auf ihren Instrumenten, zu welchen gigantischen Klängen sie fähig sind. Das musikalische Trainingslager findet dann am Freitag, 8. August, auf der Bühne im Kursaal Bad Wörishofen um 19 Uhr seinen Höhepunkt. Bei freiem Eintritt stehen traditionelle und konzertante Stücke sowie bekannte Film- und Musicalwerke auf dem Konzertprogramm.

