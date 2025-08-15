Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in Schnerzhofer Weiher und Rothdachweiher

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu warnt vor Blaualgen im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald. Zudem ist auch der Rothdachweiher bei Babenhausen von Blaualgen betroffen.

Blaualgen können verschiedene Wirkungen haben

Blaualgen produzieren laut dem Gesundheitsamt ein Toxin, das Hausreizungen, Erbrechen, Durchfall, Atemnot und Quaddelbildung auslösen kann. Auch Hunde sollten nicht in den Weihern baden.

Bereits im Jahr 2024 waren im Schnerzhofer Weiher Blaualgen nachgewiesen worden.