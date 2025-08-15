Icon Menü
Blaualgen im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald: Gesundheitsamt warnt vorm Baden

Markt Wald/Babenhausen

Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in Schnerzhofer Weiher und Rothdachweiher

Badevergnügen ade: Im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald und im Rothdachweiher bei Babenhausen wurden Blaualgen gefunden.
Von Melanie Lippl
    Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch 2025 wieder Blaualgen im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald.
    Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch 2025 wieder Blaualgen im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald. Foto: Alf Geiger (Archivbild)

    Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu warnt vor Blaualgen im Schnerzhofer Weiher bei Markt Wald. Zudem ist auch der Rothdachweiher bei Babenhausen von Blaualgen betroffen.

    Blaualgen können verschiedene Wirkungen haben

    Blaualgen produzieren laut dem Gesundheitsamt ein Toxin, das Hausreizungen, Erbrechen, Durchfall, Atemnot und Quaddelbildung auslösen kann. Auch Hunde sollten nicht in den Weihern baden.

    Bereits im Jahr 2024 waren im Schnerzhofer Weiher Blaualgen nachgewiesen worden.

