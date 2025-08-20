Keine Blaualgen mehr: In diesen Unterallgäuer Seen kann man wieder baden

Gute Nachrichten für alle, die gerne baden gehen: An zwei Unterallgäuer Seen gibt es in Sachen Blaualgen Entwarnung. Das meldet das Landratsamt Unterallgäu am Dienstag.

Kann man im Schnerzhofer Weiher wieder baden?

„Im Schnerzhofer Weiher und im Rothdachweiher dürft ihr wieder baden“, postete das Landratsamt auf seinem offiziellen Instagram-Kanal. Der Schnerzhofer Weiher liegt nahe Markt Wald, der Rothdachweiher nahe Babenhausen. Bei den jüngsten Proben des Gesundheitsamts seien keine Blaualgen mehr nachgewiesen worden, heißt es.

Noch Ende vergangener Woche warnte das Amt davor, aufgrund der Blaualgen in den beiden Seen zu baden. Denn die Algen produzieren laut Gesundheitsamt ein Toxin, das Hautreizungen, Erbrechen, Durchfall, Atemnot und Quaddelbildung auslösen kann. Auch Hunde sollten dann nicht in solchen Seen baden.

Diese Unterallgäuer Seen waren 2024 von Blaualgen betroffen

Bereits im vergangenen Jahr waren im Schnerzhofer Weiher Blaualgen nachgewiesen worden. Damals kam es vor allem im Uferbereich bei bestimmten Windverhältnissen zu einer Aufschwemmung von Blaualgen. Auch am Lohhofer Weiher nahe Mindelheim gab es vergangenen Sommer zeitweise ein Badeverbot. Ebenfalls von Blaualgen betroffen waren der Hollweiher in Kirchheim, der Riedweiher bei Breitenbrunn und – ebenso wie aktuell – der Rothdachweiher nahe Babenhausen.

