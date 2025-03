Wo erleben Frauen heute noch Benachteiligung? Oder sind sie längst gleichberechtigt? Seit über 100 Jahren wird am 8. März, dem Weltfrauentag, für die Gleichberechtigung der Geschlechter gekämpft. Seitdem hat sich in Deutschland schon viel getan, an anderen Stellen gibt es aber vielleicht noch Nachholbedarf. „Braucht es heute noch einen Weltfrauentag?“ Das haben wir auf Social Media gefragt und dazu aufgerufen, sich bei uns zu melden. Fünf Frauen aus dem Unterallgäu erzählen nun hier, was sie am Weltfrauentag bewegt.

