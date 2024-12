Brautpaar des Jahres 2024 gesucht: Wellness-Urlaub zu gewinnen

Das Jahr geht zu Ende und damit auch die Hochzeitssaison 2024. Viele frisch verheiratete Paare nutzen die dunklere Jahreszeit, um endlich ausgiebig Fotos und Videos der Feier zu sichten und Dankeskarten an ihre Gäste zu verteilen. Gemeinsam mit ihnen wollen auch wir von der Mindelheimer Zeitung zeigen, dass es in diesem turbulenten Jahr nicht nur negative Ereignisse gegeben hat, sondern dass die Liebe zu vielen wunderbaren Momenten geführt hat. Wir suchen deshalb das schönste Hochzeitsfoto aus dem Jahr 2024.

Ob vor dem Standesamt, in der Kirche, klassisch in Weiß, in Tracht oder ganz anders: Schicken Sie uns Ihre Hochzeitsfotos! Die eingesandten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Die Leserinnen und Leser können anschließend darüber abstimmen, welches Brautpaar-Foto ihnen am besten gefällt. Die Bilder mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende des Votings in der Zeitung veröffentlicht. Zu gewinnen gibt es einen Wellness-Urlaub mit zwei Übernachtungen inklusive Verwöhnpension für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel Urslauerhof in Maria Alm/Hinterthal in Österreich.

So können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis Freitag, 3. Januar, 12 Uhr, ein Hochzeitsfoto von Ihnen mit dem Stichwort „Brautpaar 2024“ an redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Schreiben Sie bitte dazu, wo und wann Sie geheiratet haben. Gerne können Sie uns auch mitteilen, warum Sie genau dieses Foto so gerne mögen. Neben dem Bild benötigen wir außerdem zwingend Angaben zum Fotografen und die Namen des Brautpaares. Teilnehmen können alle, die im Landkreis Unterallgäu wohnen oder hier geheiratet haben, die Hochzeit muss im Jahr 2024 stattgefunden haben. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (mz)