Beeindruckende Show beim Jugendgardetreffen in Breitenbrunn

Das Jugendgardetreffen in Breitenbrunn war ein Faschingsfestival an Lebensfreude, Showtanz- und Gardekunst, das seinesgleichen sucht. „Ich bin total begeistert“, sagte Prinzessin Sabrina II. von der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn und strahlte. „Es ist total schön zu sehen, wie gut es um den Nachwuchs bestellt ist“, freute sich der Präsident der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine Christoph Spies, „diese Freude, diese Heiterkeit, mir geht da immer das Herz auf“. Landrat Alex Eder verlieh traditionell die Orden des Landkreises und war voll des Lobes für das einzigartige ehrenamtliche Engagement, ebenso Breitenbrunns zweiter Bürgermeister Erwin Hefele.

Die Hofmarschälle Alexander und Daniel Rogg von der gastgebenden Faschingsgesellschaft Breitenbrunn freuten sich, neben der eigenen Mini-, Teenie- und Jugendgarde zahlreiche Nachwuchsgarden und -tanzgruppen willkommen zu heißen: Fortuna Mauerstetten, Mindelonia, Stamm-Kneipp-Verein (“Dance Company“, „Dance Generation“, „Crazy Dancer“, „Hip Shaker“), Liwelonia, Ballustika, Ettrinarria, Geltelonia, Ramminarria, „Teenie Dancers“ TSV Stetten, Lecharia, „Crazy Youngsters“ Sportverein Oberrieden, SVO Germaringen, Burgenstadl Pforzen, Kneippilonia, Faschingsgesellschaft Mindelau, Schlossfunken Kirchheim, Zaisonarria, Siedelonia, Salgelonia, Neufnarria, Haselonia und die Türkheimer Wertachfunken.

Beim Jugendgardetreffen in Breitenbrunn zeigten rund 30 Garden und Tanzgruppen aus dem Unterallgäu mit Showtänzen und Gardemärschen ihr herausragendes Können.

Hochkarätige Gardemärsche waren eine Augenweide und faszinierten durch einzigartige Synchronität. Die Showtänze waren an Kreativität in Choreographie, Bühnenbild und Maske nicht zu überbieten, auch die Themenauswahl ließ keine Wünsche offen. „Der Grinch“, „Mamma Mia“, „Formel 1“, „Hotel Hell“, „Sternzeichen“, „High School Musical“, „Wild West“, eine bunte „Beachparty“ und noch so viel mehr brachten richtig Stimmung in das Haus der Vereine.

Einer der Höhepunkte war für das Publikum auch der letzte Showtanz „Hocus Pokus“ von der Jugendgarde Breitenbrunn. „Wir wolln‘s von vorne sehen“, schallte es begeistert durch den Saal. „Das hatten wir noch nie“, freute sich die 17-jährige Ramona und schon ging‘s ab auf die Bühne, um den Tanz ein zweites Mal aufs Parkett zu zaubern.