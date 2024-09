Einbrecher stehlen Kupferschrott von der Mülldeponie

In die Mülldeponie in Breitenbrunn wurde zum wiederholten Male eingebrochen. In der Nacht auf Sonntag verschaffte sich laut Polizei ein unbekannter Täter Zutritt zum Gelände der Mülldeponie. Er gelangte über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Innere einer Lagerhalle und stahl dort Kupfer- und Kabelschrott. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 900 Euro. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen. (mz)

