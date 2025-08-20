Freunde aus Ungarn zu Gast in Breitenbrunn

Nachdem im vergangenen Jahr in Ungarn das 30-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft Breitenbrunn – Görcsöny gefeiert wurde, stand heuer wieder ein Besuch der ungarischen Freunde in Breitenbrunn an. Beim abwechslungsreichen Wochenendprogramm blieb auch genügend Zeit, Freundschaften zu pflegen gemeinsam zu feiern. Besichtogt wurde unter anderem das Dominikus-Ringeisen-Werk in Pfaffenhausen und die Altstadt von Mindelheim. Auch ein Ausflug in die Berge und ein Partnerschaftsabend durften nicht fehlen.

