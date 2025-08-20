Icon Menü
Breitenbrunn: Freunde aus Ungarn zu Gast in Breitenbrunn

Breitenbrunn

Freunde aus Ungarn zu Gast in Breitenbrunn

Die Gäste aus Görcsöny verbrachten ein abwechslungsreiches Wochenende im Allgäu
Von Ulf Lippmann
    Freunde aus Ungarn waren zu Gast in Breitenbrunn.
    Freunde aus Ungarn waren zu Gast in Breitenbrunn. Foto: Tamás Kőszegi

    Nachdem im vergangenen Jahr in Ungarn das 30-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft Breitenbrunn – Görcsöny gefeiert wurde, stand heuer wieder ein Besuch der ungarischen Freunde in Breitenbrunn an. Beim abwechslungsreichen Wochenendprogramm blieb auch genügend Zeit, Freundschaften zu pflegen gemeinsam zu feiern. Besichtogt wurde unter anderem das Dominikus-Ringeisen-Werk in Pfaffenhausen und die Altstadt von Mindelheim. Auch ein Ausflug in die Berge und ein Partnerschaftsabend durften nicht fehlen.

