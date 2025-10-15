Icon Menü
Breitenbrunn: Radlader-Fahrer übersieht Rollerfahrer – dieser hat Glück im Unglück

Breitenbrunn

Radlader-Fahrer übersieht Rollerfahrer – dieser hat Glück im Unglück

Ein Radlader-Fahrer überfährt einen Mann auf einem Roller. Nun wird gegen den Radlader-Fahrer ermittelt.
Von Mindelheimer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Straße nahe Hohenschlau war nach dem Unfall kurz gesperrt.
    Die Straße nahe Hohenschlau war nach dem Unfall kurz gesperrt. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Nahe Hohenschlau ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf der Ortsverbindungsstraße von Brandstetten nach Hohenschlau übersah ein 30-jähriger Radlader-Fahrer beim Rückwärtsfahren einen im toten Winkel stehenden 65-jährigen Rollerfahrer und überrollte diesen, berichtet die Polizei.

    Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Rollerfahrer und zog sich eine Oberarmfraktur zu. Seinem Helm ist es zu verdanken, dass der Rollerfahrer keine schwereren Verletzungen davongetragen hat. Die Ortsverbindungsstraße war zeitweise für den restlichen Verkehr gesperrt. Gegen den Fahrer des Radladers wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

