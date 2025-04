Jugendkapelle „Auftakt“ zeigt ihr Können

Es war einiges los im Haus der Vereine in Breitenbrunn: Die Jugendkapelle „Auftakt“ lud zu ihrem Jahreshöhepunkt, zum Frühlingskonzert ein. Die Liebe zur Musik verbindet – auch die Vereine im Unterallgäu. Und so haben sich zu diesem Projekt die Musikvereine aus Bedernau, Breitenbrunn, Hausen, Loppenhausen, Nassenbeuren, Oberkammlach, Oberrieden, Pfaffenhausen, Unterkammlach und Westernach zusammengeschlossen. Die Jugendleitungen der einzelnen Kapellen unterstützen als Organisatoren die Nachwuchsmusikanten bei ihrem Start in der Blasmusik. In der Jugendkapelle spielen so aktuell fast 50 junge Musikerinnen und Musiker und im Vororchester über 20 Kinder – da stimmt der Sound! Das bewiesen die Nachwuchsmusikanten unter der Leitung von Julia Gleich und Max Wind.

Nicht nur das Spielen eines Instrumentes, auch das miteinander Musizieren will gelernt sein. Darum proben schon die Jüngsten ab etwa neun Jahren gemeinsam. Das Vororchester unter der Leitung von Max Wind eröffnete den Nachmittag. Er lobte dabei die Disziplin der Kinder, die immer gespannt auf den Beginn ihrer Proben warten und dann erstaunlich konzentriert an den Stücken arbeiten. Zusammen konnten sie schon „Beethovens 9. Sinfonie“ einstudieren und die bekannten Klänge des Hits „Hang on sloopy“ und der Star-Wars-Filmmelodie von John Williams füllten das Haus der Vereine. „Hey Jude“ von den Beatles stellte eine Herausforderung für das Orchester und seinen musikalischen Leiter dar, diese meisterten sie aber mit Bravour und bekamen so von den Gästen viel Applaus.

Die Jugendkapelle „Auftakt“ musizierte auf hohem Niveau

Auch Julia Gleich probt mit ihrer Kapelle für verschiedene Anlässe, wie sie auch später in der Stammkapelle im Musikjahr anstehen werden. Familien, Freunde und die Heimatvereine fiebern mit den Kindern und Jugendlichen auf den großen Auftritt hin und sind gespannt, was sie sich erarbeitet haben und wie gut sie bereits mit ihren Instrumenten umgehen können. Mit ihrem Auftritt konnte die Kapelle die Gäste des Nachmittags absolut überzeugen. Das Niveau der Stücke war hoch und die Umsetzung umso besser.

Das Vororchester der Jugendkapelle Auftakt unter der Leitung von Dirigent Max Wind meisterte auch schwere Stücke mit Bravour. Foto: Jana Krumm

Mit „Kings Mountain Adventure“ startete die Kapelle fulminant mit einem Konzertwerk voller Abenteuer und einer Einstufung bis hin zur Mittelstufe. Und beim anschließenden Programm war für alle Zuhörerinnen und Zuhörer etwas dabei. Neben traditioneller Blasmusik wie der „Jugendträume Polka“ oder der „Spring Break – Polka“ standen auch moderne Stücke wie „Oye Como Va“ oder der Hit „Enter Sandman“ der Metal-Band Metallica auf der Titelliste. Mit dem bekannten und heiter ansteckenden Lied „Shupt up and dance“, zwei anschließenden Zugaben und viel Applaus entließ die Jugendkapelle ihre Gäste. Eine tolle Leistung, auf die die Musiker, aber auch die Eltern, die die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen überhaupt erst ermöglichen, wirklich stolz sein dürfen.

Wer das Konzert verpasst hat oder die Jungs und Mädels nochmals auf der Bühne sehen möchte, hat auch in diesem Jahr wieder einige Gelegenheiten dazu. Das Musikerjahr startet im Festzelt zum 105-jährigen Jubiläum des Musikvereins Hausen, in dem die Jugendkapelle am 1. Mai nachmittags zu Kaffee und Kuchen spielt. Weiter geht’s dann beim Gauschießen in Egelhofen am 29. Mai und beim Dorfbachfest in Breitenbrunn am 15. Juni.