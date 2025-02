Suche mit Hubschrauber: Vermisste Frau wurde tot aufgefunden

In der Gegend um Breitenbrunn im Unterallgäu war am Mittwoch ein Großaufgebot mit Hubschrauber und Hundestaffel unterwegs, um eine ältere Frau zu finden. Sie sei dement und „noch keine 80 Jahre alt“, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war am Dienstag gegen 17 Uhr zu Fuß vom Breitenbrunner Ortsteil Loppenhausen zu ihrem knapp fünf Kilometer entfernten Zuhause aufgebrochen, wo sie allerdings nicht ankam. Am Mittwoch verständigten schließlich Angehörige die Polizei. Diese begann sofort mit einer groß angelegten Suchaktion in dem weitläufigen Waldgebiet, mit Unterstützung eines Hubschraubers, der Feuerwehr und Suchhunden. Am Donnerstag teilte die Polizei auf Anfrage das traurige Ende der Suchaktion mit: Laut einem Polizeisprecher wurde die Vermisste tot aufgefunden.

