Buchloe

Ein Test: So funktioniert das Carsharing mit E-Auto in Buchloe

Am Pendlerparkplatz am Buchloer Bahnhofs kann das E-Auto abgeholt und zurückgebracht werden. Wichtig: Es muss am Ende wieder an den Strom.

Plus Seit Mitte Juli gibt es das E-Carsharing in Buchloe. Bis heute haben sich gut 50 Nutzer registriert. Unsere Autorin gehört dazu - für einen Test.

Von Alexandra Hartmann

Dem ein oder anderen ist er bestimmt schon über den Weg gefahren, der weiße Elektro-Flitzer mit dem Logo von „Sirch Mobility“. Seit 13. Juli ist das Carsharing-Auto am Parkplatz westlich des Buchloer Bahnhofs stationiert. Von dort aus kann ihn sich jede und jeder ausleihen und fahren. Unsere Redaktion hat getestet, wie das neue Angebot funktioniert.

Bevor man mit dem E-Auto losfahren kann, muss die „Sirch Mobility“-App auf dem Smartphone heruntergeladen werden. Buchungen per Mail oder Telefon sind nicht möglich. Also ab in den App-Store und fix die kostenlose Anwendung installiert. Bei der Registrierung verifiziert das Unternehmen, dass Nutzer eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Klingt bürokratisch, ist aber recht simpel. Zunächst muss man Name, Adresse, Telefon- und Ausweisnummer in die vorgesehenen Spalten eintragen. Dann fordert die App dazu auf, den Führerschein zu fotografieren: Vorderseite, Rückseite und ein Selfie mit dem Dokument in der Hand – Letzteres erinnert an die Aufnahmen, die amerikanische TV-Polizisten von Tatverdächtigen machen. Da die Besitzerin aber noch nicht erkennungsdienstlich erfasst wurde und mit der Fahrerlaubnis alles in Ordnung ist, gibt die App nach einer Weile grünes Licht: Die Fahrt kann losgehen.

