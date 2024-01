Feuerwehr befreit Rollstuhlfahrer aus Aufzug am Bahnhof von Buchloe

Ein Rollstuhlfahrer bleibt Dienstagabend am Buchloer Bahnhof im Aufzug stecken. Die Feuerwehr befreit ihn aus seiner misslichen Lage.

Einen Rollstuhlfahrer hat die Feuerwehr Buchloe am Dienstagabend aus dem Aufzug am Buchloer Bahnhof befreit. Dass dieser Fahrstuhl stecken bleibt, komme laut Feuerwehrkommandant Thomas Ogiermann ein paar Mal jährlich vor. Es handle sich um einen Hydraulikaufzug, der - so Ogiermanns Einschätzung - wohl etwas anfälliger sei für Störungen als Fahrstühle, die per Seilzug die Etagen wechseln.

Feuerwehr befreit Menschen aus Aufzügen, damit diese nicht in Panik geraten

Eigentlich sei die Aufzugsfirma dafür zuständig, feststeckende Personen zu befreien. Doch die Verantwortlichen haben eine weitere Anreise. "Man geht medizinisch davon aus, dass Menschen nach zehn Minuten in Panik geraten", sagt Ogiermann. Darum eilt in dem Fall die Freiwillige Feuerwehr zur Hilfe. Das gelte nicht nur für das Exemplar am Bahnhof, sondern für sämtliche Aufzüge. Darum haben die Einsatzkräfte bereits Routine. "Das ist in fünf Minuten erledigt", so Ogiermann.

Barrierefreiheit an bayerischen Bahnhöfen keine Selbstverständlichkeit

Dass es am Bahnhof Aufzüge gibt, ist übrigens leider keine Selbstverständlichkeit. Von den über 1000 bayerischen Bahnhöfen und Haltepunkten sind laut Zahlen des Verkehrsministeriums etwa die Hälfte barrierefrei (Stand 2023). Gerade für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sind spontane Bahnreisen daher schwierig. Die Bahn stellt zwar einen Mobilitätsservice zur Verfügung, für den man sich jedoch im Vorfeld anmelden muss.