Solarpark in Dirlewang: Bürgerinitiative fordert klärende Gespräche

Der Sitzungstag in Dirlewang, der rückblickend eine Art Zäsur für Köngetried darstellen sollte, liegt fast ein Jahr zurück. In dieser Sitzung Anfang Juni 2024 gab das Dirlewanger Gremium der Anfrage eines Investors zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage grünes Licht. Rund 13 Hektar umfasst das Areal, das der Investor mit Solarpaneelen bestücken möchte. Eine landwirtschaftliche Fläche zwischen Alesrain und Köngetried, auf Dirlewanger Flur, soll umgenutzt werden. In einem ersten Schritt würde die dafür notwendige Flächennutzungsänderung beschlossen. In der Nachbargemeinde Apfeltrach regt sich dagegen heftiger Widerstand.

