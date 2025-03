Mit einem herzlichen Lächeln öffnet Roland Hämmerle die Tür des Wünschewagens. Die Fahrgast-Trage ist mit Sternchendecke und Sternchenkissen ausgestattet, die liebevolle Atmosphäre sofort spürbar. „Wir machen es dem Fahrgast so schön und so angenehm wie möglich“, sagt der ehrenamtliche Wunscherfüller, den die Erinnerung an so manche Fahrt sichtlich berührt.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wünschewagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Salgen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis