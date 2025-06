„Meine Zeit war einfach perfekt!“

Wie lange ist dein Bundesfreiwilligendienst hier?

Tsap: Ich arbeite hier insgesamt ein Jahr lang, von September 2024 bis September 2025. Man kann aber auch nur sechs Monate oder sogar eineinhalb Jahre hier bleiben.

Wie bist du nach Mindelheim gekommen?

Tsap: Im Internet bin ich auf die Maristenorganistation gestoßen. Ich war sehr interessiert und habe mich beworben. Ich wollte im sozialen Bereich arbeiten, der Gesellschaft etwas zurückgeben und anderen helfen.

Was sind deine Aufgaben hier?

Tsap: Ich kümmere mich um Schülerinnen und Schüler, die während Schulpausen oder nach Schulschluss hier sind. Ich organisiere den offenen Abend mit, der bei uns jeden Dienstag stattfindet, und koche und spiele mit den Kindern und Jugendlichen. Wenn wir in die Gemeinschaftsunterkunft fahren, komme ich natürlich auch mit. Und wenn Aktivitäten oder Feste anstehen, helfe ich bei der Planung.

Wie sind deine Arbeitszeiten?

Tsap: Ich bin hier relativ flexibel und kann die Arbeitszeiten mit meinem Chef absprechen – das gefällt mir. Meistens fange ich um acht oder halb neun an und arbeite bis 17 Uhr. Am Dienstag helfe ich beim offenen Abend bis 21 Uhr mit.

Was hat dir bis jetzt am besten gefallen?

Tsap: Das ist schwierig zu sagen. Ich bin froh über die Möglichkeit, hier arbeiten zu können. Es war schön, dass ich mit anderen Freiwilligen an einem Ausflug nach Mittenwald teilnehmen konnte. Und mit den Kindern und Jugendlichen waren wir im Februar in der Marzellinklause und haben das Tierfreigelände Neuschönau besucht. Wir haben gekocht, gespielt und geredet und zusammen einen Gottesdienst besucht.

Wie war das Winterfest, auf das du dich beim letzten Interview am meisten gefreut hast?

Tsap: Das Winterfest war super toll. Es war im Dezember und die Kinder und Jugendlichen konnten sich schminken, malen, basteln und spielen. Wir haben auch zusammen Pfannkuchen gemacht. Hoffentlich gibt es etwas Ähnliches auch im Sommer.

Du bist ja jetzt schon einige Zeit hier. Was gefällt dir an Mindelheim am besten? Hast du auch andere Städte besucht?

Tsap: Ich mag Mindelheim sehr, weil es in der Nähe der Natur und insgesamt sehr ruhig ist. Die Menschen hier sind nett und freundlich und ich fühle mich wohl. Ich habe ein paar Ausflüge unternommen, unter anderm nach München.

Was sollte man für die Arbeit hier mitbringen?

Tsap: Man sollte freundlich und aktiv sein. Kreativität ist ein Pluspunkt! Wenn man hier arbeitet, ist es aber auch wichtig, Verantwortung zu übernehmen.

Hat dir die Arbeit hier weitergeholfen?

Tsap: Ich habe hier viele positive Erfahrungen gesammelt und die Arbeit hat auf jeden Fall etwas in mir angeregt. Soziale Arbeit war etwas Neues für mich und gefällt mir sehr gut. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, später im sozialen Bereich zu arbeiten.

Was möchtest du jetzt machen? Wie geht es für dich weiter?

Tsap: Ich habe noch keinen genauen Plan, aber ich möchte zuerst an meinen Bachelor in schriftlicher Übersetzung Englisch-Ukrainisch anknüpfen. Wenn das nicht klappt, dann will ich wieder im sozialen Bereich arbeiten – oder am besten beide Bereiche verbinden. Ob ich in die Ukraine zurückgehe, weiß ich noch nicht, ich kann mir aber vorstellen, in Deutschland zu bleiben.

Gibt es noch etwas, das du erwähnen möchtest?

Tsap: Meine Zeit hier war einfach perfekt! Es war eine sehr tolle Erfahrung, die mir in Zukunft weiterhelfen wird und an die ich mich gerne zurückerinnern werde. Ich arbeite mit sehr netten, hilfsbereiten Leuten zusammen und ich fühle mich wirklich sehr wohl. Es wird schwierig sein, eine Arbeit zu finden, die an diese herankommt.

Wer ab Oktober 2025 Bundesfreiwilligendienstleistende/r im Jugendhaus der Maristen in Mindelheim werden möchte, kann sich auf der Internetseite www.jugendhaus-maristen.org informieren und sich an jugendhaus@maristen.org wenden.