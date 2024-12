Charly‘s Angels: Diese Senioren fahren Fahrrad für den guten Zweck

Sie sind elf Männer zwischen 64 und 86, treffen sich seit 2013 jeden Donnerstag in Bad Wörishofen und das mit einem Ziel: Fahrrad fahren – und dabei Gutes tun. So könnte man die „Charly‘s Angels“ um den Gründer Ernst Soldan beschreiben. Doch wer bei dem Namen der Truppe, die früher einmal die „Kneipp-Strampler“ hieß, zuerst an „Drei Engel für Charlie“ denkt, könnte nicht falscher liegen. Denn tatsächlich geht der Ursprung des Gruppennamens auf eine eifersüchtige Ehefrau zurück. Doch dazu später mehr.

