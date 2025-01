Holetschek schwört CSU auf Wahlkampf ein und attackiert die AfD

Schon Tradition hat der Neujahrsempfang des CSU-Kreisverbandes in Bad Wörishofen. Und in diesem Jahr war er auch der Startschuss für einen kurzen Bundestagswahlkampf. Der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek, stellte im Foyer des Kurhauses die Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt. „Ohne funktionierende Wirtschaft gibt es auch keinen Sozialstaat“, betonte er und rechnete mit dem amtierenden Wirtschaftsminister Robert Habeck ab. Auch die AfD nahm Holetschek ins Visier und nannte deren Pläne höchst gefährlich.

