Das ist die neue Volontärin der Mindelheimer Zeitung

Pünktlich zum Faschingsstart hat die Mindelheimer Zeitung Zuwachs durch eine neue Volontärin bekommen. Sina-Lara Nachtrub verstärkt seit dem 11.11. die Redaktion der MZ bis September 2025. Die 25-Jährige arbeitete zuvor bereits für die Digitalredaktion der Augsburger Allgemeinen und für die Junge-Leute-Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Jetzt für die Mindelheimer Zeitung zu schreiben, ist für sie eine Rückkehr in die Heimat.

Die neue Volontärin der Mindelheimer Zeitung kommt aus dem Allgäu

Denn Sina-Lara Nachtrub, die bei der MZ unter dem Kürzel nasi schreibt, stammt ursprünglich aus Buchloe und ging in Türkheim zur Schule. Während der Schulzeit begann sie sich für Sprachen und Kulturen zu interessieren und unterrichtete nach dem Abitur syrische Geflüchtete in Deutsch. Für das Studium der Sprachen Englisch, Spanisch und Arabisch zog sie schließlich nach Augsburg.

Doch das Schreiben in der Muttersprache und die Ruhe des Allgäus fehlten ihr, weshalb sie im Master Literatur- und Kulturwissenschaft studierte und nach dem Bachelor zurück in die Heimat Buchloe zog. Bereits vor dem Master begann sie, als freie Journalistin zu arbeiten. Schnell stand fest, dass sie nach dem Studium ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen machen wollte. Besonders gern schreibt sie bewegende und inspirierende Geschichten sowie über die Themen Umwelt und Kultur. In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit in der Natur. Außerdem liest und backt sie gern, sehr zur Freude ihrer neuen Kolleginnen und Kollegen.

Sina-Lara Nachtrub übernimmt die Berichterstattung über die Gemeinde Eppishausen

Die zweijährige Ausbildung zur Redakteurin begann im Oktober mit einem Einführungsmonat in Augsburg. Dort lernte Sina-Lara Nachtrub mit fünf anderen Volontären die theoretischen Grundlagen der journalistischen Arbeit. Bei der MZ übernimmt sie die Berichterstattung über die Gemeinde Eppishausen von ihrer Vorgängerin Josephine von der Haar. Diese setzt nun die zweite Hälfte ihrer Ausbildung in Augsburg fort.