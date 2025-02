Skilager - braucht es das noch oder kann das weg?

Skilager in Zeiten der Klimaschule: Wie aus der Zeit gefallen

In einer Zeit, in der immer mehr Schulen mit großem Aufwand Klimaschulen werden wollen und Nachhaltigkeit im Lehrplan fest verankert ist, wirken Skilager oder Wintersportwochen wie aus der Zeit gefallen. Schnee? War da was? Ja, es gibt ihn noch, aber um Skigebiete weiter betreiben zu können, sind immer größere Anstrengungen notwendig. Während die Kinder in den Schulen lernen, wie man auch noch im Detail zu Hause Energie einspart, geht es zwischendurch gemeinsam auf die Piste, die ohne Beschneiungsanlagen kaum noch durch den Winter kommt. Dass die Staatsregierung die Schneekanonen auch noch mit viel Geld fördert, wirkt ebenso inkonsequent.