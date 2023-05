Verreisen Sie in den Pfingstferien?

Die Pfingstferien haben begonnen, viele Eltern nehmen sich ebenfalls Urlaub. Wohin geht es denn? Oder bleiben Sie daheim? Wir haben Passanten gefragt.

Die Pfingstferien haben begonnen, viele Eltern nehmen sich ebenfalls Urlaub. Im Gegensatz zu den Sommerferien sind jetzt noch relativ viele Reiseschnäppchen zu haben, doch längst nicht jeder möchte die Heimat verlassen, denn unsere Region hat auch viel zu bieten. Und wer arbeiten muss, macht eben das beste daraus. Wir haben Passanten in Bad Wörishofen gefragt: "Was sind Ihre Pläne für die Pfingstferien?"

Marco Angelini aus Pfaffenhausen:





Wir fahren mit unseren beiden Kindern für eine Woche nach Kroatien in eine schöne Ferienwohnung. Wir freuen uns sehr auf die intensive Familienzeit, die wir sonst nur selten haben. Um diese Jahreszeit ist es in Kroatien noch nicht so heiß wie im Sommer, das ist für uns auch angenehm. Wir werden baden gehen, Ausflüge machen, entspannen und einfach die gemeinsame Zeit genießen.

Carina Römer aus Hawangen:





Ich werde in den Pfingstferien arbeiten, da meine Kolleginnen und Kollegen mit schulpflichtigen Kindern Urlaub haben. Da werde ich als Krankenschwester dann viele Schichten übernehmen, ich freue mich richtig drauf, ich arbeite einfach gern. In der Freizeit, die mir bleibt, freuen sich mein Freund und meine beiden Katzen auf mich. Ich habe dann Ende Juni Urlaub und mache eine Musicalreise nach Hamburg.

Beate Buchmann aus Erkheim:

Ich habe ganze zwei Wochen Urlaub und freue mich richtig darüber. Wir bleiben zu Hause und haben mit unserem 13-jährigen Junior tolle Ausflüge geplant. Wir möchten in den Skylinepark, Kanu fahren im Lech und Wandern rund um Schloss Neuschwanstein. Außerdem werden wir bei hoffentlich gutem Wetter den Garten genießen und auf jeden Fall mit Freunden grillen.

Karim Kondaimi aus Bad Wörishofen:





Ich habe ein besonders schönes Ereignis vor mir – die Taufe des 15 Monate alten Sohnes meiner neuen Freundin, da freue ich mich sehr drauf. Ich werde außerdem einen schönen Ausflug an den Eibsee machen, shoppen gehen und das schöne Wetter im Kurpark Bad Wörishofen genießen. Arbeiten werde ich auch, es sind meine letzten Tage, bevor ich eine andere Arbeitsstelle in einer neuen Stadt antrete.