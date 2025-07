Internet-Challenge: Darum werden in der Region plötzlich Bäume gepflanzt

So manchner erinnert sich wahrscheinlich noch an die Aktion „Coldwater-Challenge“, die vor ein paar Jahren durch den Landkreis schwappte und bei der sich Vereine gegenseitig nominierten. Teilnehmer sollten damals im Winter kurz barfuß im kalten Wasser stehen und grillen, ansonsten musste eine Brotzeit ausgegeben werden. Gespendet wurde anschließend für einen guten Zweck. Mittlerweile gibt es eine neue Aktion auf dem sozialen Netzwerk Instagram, die bereits auch hier bei etlichen Vereinen angekommen ist.

Bei der „Baumpflanz-Challenge“ geht es darum, dass nominierte Vereine oder Gruppierungen innerhalb einer kurzen Frist einen Baum pflanzen müssen und drei weitere Vereine oder Gruppierungen nominieren. Falls die erfolgte Baumpflanzung nicht rechtzeitig mittels eines kurzen Videos dokumentiert ist, muss demjenigen, der sie nominiert hat, eine Brotzeit ausgegeben werden. Das Prinzip funktioniert wie ein Art Kettenbrief und entsprechend schnell zieht die Social-Media-Aktion weite Kreise.

Die Aktion kommt bei jungen Menschen an

Der Spaßfaktor ist dabei sehr hoch und die Baumpflanz-Challenge kommt vor allem bei den jüngeren Teilnehmern sehr gut an, die hierbei Teamarbeit beweisen und ihren kreativen Ideen für den Dreh der Videos freien Lauf lassen können. Gleichzeitig wird ein Beitrag für die Umwelt geleistet.

Einer der Vereine, die sich dieser Herausforderung gestellt haben, ist der Musikverein Langenneufnach, deren Musiker auf dem Video zeigen, dass sie gut schauspielern können. In das Erdloch für den Baum haben sie Notenblättern gelegt und anschließend mit Bier gegossen. Das Einpflanzen ist zwar auf dem Video nicht zu sehen, dafür aber dann anschließend die gespielt erstaunten Musiker, als plötzlich an gleicher Stelle ein Mirabellen-Baum steht, an dessen Zweige Notenblätter hängen.

Die Suche nach dem geeigneten Platz ist das Spannende

„Als wir einen geeigneten Platz zum Baumpflanzen suchten, hat sich eine unserer Musikerinnen gemeldet, die noch Platz für einen Baum in ihrem Garten hatte“, schildert Zweite Vorsitzende Roswitha Haas und bedauert mit einem Augenzwinkern, dass alle vom Musikverein Nominierten die geforderte Aufgabe erfüllt haben und die Musikern daher keine Brotzeit erhalten werden.

Überrascht waren sie vom Musikverein Tussenhausen, dessen Mitglieder trotz des dort stattgefundenen Markrechtfests Zeit gefunden haben, ein Video zu drehen. Passend ausgestattet mit Mittelaltergewand und mittelalterlicher Schriftrolle ist auch aus dieser Baumpflanz-Aktion ein witziges Video entstanden.

Langenneufnacher Gemeinderäte schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe

Neben dem Musikverein Tussenhausen haben die Musiker aus Langenneufnach die Gemeinde nominiert und das Nominierungsvideo an Bürgermeister Gerald Eichinger geschickt, der lachend erzählt: „Die Gemeinderäte stimmten sofort zu, da diese Aktion nicht nur sehr nachhaltig, sondern gleichzeitig sehr kreativ ist.“ Sicherlich musste sich der eine oder andere Gemeinderat ein Lachen verkneifen, als das Gremium während einer gespielten öffentlichen Gemeinderatssitzung für das Video die Pflanzung eines Baumes an der Anlage „Neufnach erleben“ ernst und sachlich genehmigt haben. Echt war hingegen der Antrag von Bürgern, die sich an der Neufnach mehr Beschattung gewünscht haben. Dieser Wunsch konnte somit durch diese Aktion umgesetzt werden.

In ihre Feuerwehrübung haben die jungen Feuerwehrmitglieder in Reichertshofen kurzerhand die Baumpflanz-Aktion integriert. „Das macht den Feuerwehrkameraden richtig viel Spaß, es ist eine gelungene Abwechslung, motiviert sie und ist ein sinnvoller Beitrag für die Umwelt“, erzählen Vorsitzender Christoph Kotter und Zweiter Kommandant Michael Kobell begeistert. Nominiert wurden sie von der Feuerwehr aus dem Nachbarort Walkertshofen.

Die Frist will keiner freiwillig verstreichen lassen

Dort hat Theresa Deuringer gleich zweimal an der Baumpflanz-Challenge teilgenommen. Zum einen mit den jungen Mitgliedern der Feuerwehr Walkertshofen, als auch mit dem Verein Neufnachtaler Faschingsfreunde, deren Vorsitzende Teresa Deuringer ist, und den es erst seit drei Jahren gibt. Auf beiden Videos ist zu sehen, wie viele Gedanken sich die Teilnehmer gemacht haben, um die Pflanzung eines Apfelbaums kreativ umzusetzen. „Recht schnell haben wir auf unserem Instagram-Account entdeckt, dass wir nominiert sind. Daher haben wir den Kameradschaftsabend der Feuerwehr genutzt, um Ideen für den Dreh des Videos zu sammeln.“

Noch in der Vorbereitungsphase ist der Sportverein VfB Mickhausen, der vom TSV Walkertshofen nominiert wurde. „Wir werden den Dreh unseres Videos auf dem Fußballplatz beginnen und dann im Wald einen Baum einpflanzen. Die Frist von einer Woche wollen wir auf keinen Fall verstreichen lassen, da wir die geforderten drei Kisten Bier lieber selber trinken wollen“, sagt Zweiter Vorsitzender Bastian Demmel und schmunzelt.