Geldbeutel auf dem Wochenmarkt gestohlen

Am Dienstagnachmittag ist einer Frau auf dem Mindelheimer Wochenmarkt ein Geldbeutel mit persönlichen Dokumenten und Bargeld gestohlen worden. Die 66-Jährige hatte laut Polizei den Geldbeutel in einer Tasche in ihr Auto gelegt, während sie gemeinsam mit ihrem Sohn den Verkaufsanhänger an das Auto hängte. In der Zwischenzeit stahl ein unbekannter Täter die Tasche samt Geldbeutel aus dem Fahrzeug, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 08261/76850 mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. (mz)

