Diese Mindelheimerin wird 102 Jahre alt

Es gibt viele Rezepte, um 100 Jahre alt und älter zu werden. Melanie Kreuzinger, die im Caritas-Senioren-Zentrum St. Georg in Mindelheim ihren 102. Geburtstag feierte, schwor schon immer auf gesunde Ernährung, auf Zufriedenheit und viel Bewegung.

Und in der Tat – die Vita der hoch betagten Seniorin liest sich „als Leben in Bewegung“. Melanie Kreuzinger erblickte am 9. Oktober 1923 in Mindelheim das Licht der Welt. Ihr Vater betrieb damals eine Käserei in Rufen und so musste sie schon in jungen Jahren bei jedem Wetter zur Grundschule nach Kammlach laufen. Als Realschülerin strampelte sie Jahre später täglich mit dem Rad nach Mindelheim zur Bildungsschmiede der Englischen Fräulein (Maria Ward).

Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete die Jubilarin im Ernährungsamt der Kreisstadt. In Mindelheim lernte sie anno 1949 beim Mittagessen im Gasthaus „Glocke“ ihren Mann kennen, mit dem sie ein Jahr später in der Pfarrkirche St. Stephan den Bund fürs Leben schloss. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Sie arbeitete auch bei der Mindelheimer Zeitung

Von 1949 bis 1952 arbeitete Melanie Kreuzinger als Sekretärin bei der Mindelheimer Zeitung. Gerne erinnert sie sich an diese Zeit und an ihre Chefin und Freundin Anni Högel. In guter Erinnerung ist ihr auch ihre Tätigkeit bei der Mindelheimer Wohnungs-Genossenschaft von 1959 bis zur Rente.

Doch auch Schicksalsschläge blieben der Mindelheimerin nicht erspart. Vor 15 Jahren starb ihr Mann und im Jahr 2024 ihr Sohn. Seit 2021 lebt die Seniorin in St. Georg, wo sie sich ebenso wohlfühlt wie die anderen fünf über 100 Jahre alten Heimbewohnerinnen.

Für ihr hohes Alter ist Melanie Kreuzinger geistig erstaunlich fit. Sie liest noch täglich die MZ und löst Kreuzworträtsel sowie Sudoku. Mit einem Augenzwinkern sagt sie: „ich kann es selber kaum glauben, dass ich so alt geworden bin“.

„Wir haben halt gute Gene“

„Wir haben halt gute Gene“ scherzt da ihre Tochter Ingrid Rick. Im Kreise von früheren Nachbarn, Freunden, Familie und ihrem 95 Jahre alten Bruder feierte Melanie Kreuzinger ihren 102. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählten auch Pflegedienstleiterin Sandra Etheber und dritter Bürgermeister Roland Peter, der die Glückwünsche der Stadt Mindelheim und des Landrats übermittelte und der Jubilarin versprach: „Nächstes Jahr komme ich wieder.“