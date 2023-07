Dirlewang

12:12 Uhr

190 Kinder begeistern beim Musical der Grundschule Dirlewang

Plus Zum ersten Mal brachten alle Klassen der Dirlewanger Grundschule gemeinsam ein Musical auf die Bühne. "Eine illustre Gesellschaft" bekam viel Lob und tosenden Beifall.

Von Sabine Adelwarth

Rauschenden Beifall gab es für die über 190 Mitwirkenden beim Musical „Eine illustre Gesellschaft“ der Grundschule Dirlewang. An zwei Tagen brachten die Grundschüler aus den neun Klassen eine moderne und zeitgemäße Inszenierung alter Kinderklassiker auf die Bühne. Da wurde gesungen, getanzt und geschauspielert. Daneben feierte der Förderverein „Hand in Hand“ Jubiläum, der seit 1998 der Grundschule eng zur Seite steht. Gut 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung, als die jungen Hauptakteure die Turnhalle betraten, merkte man ihnen die aufsteigende Nervosität kaum an und alle nahmen brav in den vorderen Reihen Platz. Die restlichen Plätze waren durch Eltern, Freunde, Verwandte und Ehemalige schnell belegt und am Ende war die Turnhalle in Dirlewang an beiden Tagen komplett voll.

Beim Musical in Dirlewang erwachten Sagengestalten zum Leben

Erzählt wurde die Geschichte um Schülerin Anna, die bei ihrer Oma in alten Büchern schmökert und für die plötzlich die Figuren aus alten Kinderbüchern und Sagen lebendig werden. Die Memminger Sage „Mau im Zuber“, die Bremer Stadtmusikanten, Till Eulenspiegel, Türkheims sieben Schwaben, Münchhausens Abenteuer, die Schildbürger, der Rattenfänger von Hameln und auch die Erzählung zur Warmisrieder Sonne verpackten die Kinder zu einem einzigartigen Spektakel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

