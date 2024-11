Autofahrer kommt von Straße ab und rutscht in Erlenhain

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag zwischen Dirlewang und Wallenried ereignet. Laut Polizei wich ein Autofahrer in einer Linkskurve einem unbekannten Fahrzeug aus, lenkte nach rechts in die Wiese und geriet dabei ins Schleudern, wodurch er in einen Erlenhain rutschte. Sein Fahrzeug wurde vollständig auf der rechten Seite beschädigt, zudem brach die Spitze einer Erle ab und stürzte auf das Autodach. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 76850 zu melden. (mz)

