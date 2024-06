Fluthelfer wird bei Aufräumarbeiten schwer verletzt

Ein Baggerfahrer hat beim Rückwärtsfahren einen Helfer in Dirlewang übersehen. Das Opfer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser ist es am Dienstag in Dirlewang zu einem schweren Unfall mit einem Bagger gekommen. Nach Auskunft der Polizei lief ein Helfer hinter einen laufenden Bagger. Der Baggerfahrer übersah den Mann, setzte mit dem Bagger zurück und fuhr mit der Kette über den linken Fuß des Mannes. Der Helfer erlitt eine offene Verletzung am Sprunggelenk und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Ulm geflogen. (mz)