Dirlewang/Germaringen

vor 32 Min.

Tüftler "Guggi" und seine neuen Ideen zur Energiewende

Plus Der Dirlewanger Manfred Guggenmos schlägt vor, die A7 mit PV-Modulen zu überdachen. Damit könnte gleich eine Reihe von Problemen gelöst werden.

Von Johann Stoll

PV-Freiflächenanlagen auf Wiesen und Äckern, Windkrafträder in Wäldern – der Elektromeister Manfred Guggenmos findet das grundsätzlich zwar nicht schlecht. Schließlich kommt die Energiewende so voran. Der Dirlewanger Handwerksmeister ist seit vielen Jahren Vorkämpfer für erneuerbare Energien. Aber es gibt bessere Lösungen, findet er. Seine Ideen hat er jetzt ins Netz gestellt und ein großes Echo erfahren. Guggenmos will es aber nicht bei der Theorie belassen. Er strebt einen Pilotversuch im Ostallgäu entlang einer Kreisstraße an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

