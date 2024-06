Dirlewang

Hochwasser in Dirlewang: Szenen wie in einem Katastrophenfilm

Beim Hochwasser am vergangenen Wochenende hat die Mindel in Dirlewang zahlreiche Straßen überflutet. Unser Bild zeigt die Saulengrainer Straße.

Plus Das Hochwasser in Dirlewang traf die Bevölkerung völlig überraschend. Für viele sind die Schäden enorm. Ein Rundgang durch eine Gemeinde unter Schock.

Von Sabine Adelwarth

Die Szenen ähneln einem Hollywood-Katastrophenfilm: Als Dominik Kuhn gegen 4.15 Uhr die Feuerwehrsirene hört, fährt er ans Feuerwehrhaus. Keine zehn Minuten später kommt er wieder zurück und blickt seine Lebensgefährtin Julia Wiest ernst an: „Schau, dass du das Nötigste zusammenpackst, weck die Kinder, sammel die Tiere ein und verlasse das Haus – das Wasser kommt.“

Ungläubig und im Affekt versucht sie, schnell alle wichtigen Dinge aus dem Keller zu holen. „Vieles stellte ich ein paar Meter nach oben, da ich dachte, dass es so schlimm schon nicht werden wird, wir haben ja den Damm“, erzählt sie. Bereits um sechs Uhr sah sie aus dem Fenster, wie das Wasser von der Mindel in ihre Richtung kam. Julia Wiest, die für den Tierschutz ehrenamtlich aktiv ist, rennt in den Garten und rettet die vier Hühner, die beiden Hasen sowie den Pflegeigel im Keller. Für die Igel im Garten bleibt ihr keine Zeit mehr. Sie weckt ihre Kinder, sperrt ihre Katzen ins Obergeschoss und flieht mit Kindern, Hund und sonstigen Tieren im Gepäck zu den Schwiegereltern.

