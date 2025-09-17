Klasse 1c Grundschule Dirlewang

Die Klasse 1c in Dirlewang besuchen folgende Buben und Mädchen: Achstetter Kimberly, Binzer Milena, Bischlager Luis, Engel Ludwig, Englisch Tom, Frömmel Selina, Hörmann Tim, Immerz Selina, Krumm Marie, Lang Lilly, Likaj Fravio, Pünjer Lino, Schaule Oskar, Schenk Niklas, Schindler Leonie, Schmid Emilia, Schropp Magdalena, Seibt Friedrich, Simon Anna-Maria, Stedele Pia, Stehr Fin und Weinhuber Maximilian. Ihre Lehrerin heißt Michaela Herrmanns.
