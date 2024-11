Pritschenwagen verliert Ladung

Der Fahrer eines Pritschenwagens, der von Mindelheim in Richtung Dirlewang unterwegs war, hat am Freitag gegen 16.30 Uhr an der Autobahnauffahrt Mindelheim seine ungesicherte Ladung verloren. Laut Polizei fiel das Paket großer Styroporplatten auf die Gegenfahrbahn vor ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Beim Zusammenstoß mit dem Paket entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Da sich der Fahrer des Pritschenwagens nicht um den Unfall kümmerte, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autobahnanschlussstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis