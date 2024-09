Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr in Dirlewang ein Auto angefahren, das in der Marktstraße nahe der Schule ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Da in der Schulturnhalle an diesem Tag ein Flohmarkt stattfand, gibt es möglicherweise Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz)

