Unbekannter sprüht Klebstoff in Türschloss

Ein Unbekannter hat sich zwischen Freitag- und Sonntagmittag am Türschloss des Technikhauses an der Hochwasserschutzanlage südlich von Dirlewang zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, sprühte der Täter Klebstoff in das Schloss. Dieses ließ sich dadurch nicht mehr öffnen und der Zugang zum Haus war nicht mehr möglich. Das Schloss muss ausgetauscht werden. Da es sich bei dem Technikhaus um eine Einrichtung des Hochwasserschutzes handelt, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)

