Unfall beim Abbiegen: 9000 Euro Schaden

Auf der Bundesstraße 16 bei Dirlewang gab es am Dienstag einen Unfall mit rund 9000 Euro Schaden. Laut Polizei hat ein Autofahrer geblinkt und auf der Bundesstraße abgebremst, um nach rechts in einen Feldweg zu fahren. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte dies zu spät und wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. In dem Moment bog der Vorausfahrende aber bereits ab, sodass es zu einem Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugseite kam. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis