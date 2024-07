Feuerwehr rückt zu Brand aus und wird dabei in Unfall verwickelt

Dieser Einsatz lief nicht gut für die Apfeltracher Feuerwehr. Am Montagabend hatten Zeugen über den Notruf einen Brand gemeldet: Sie hatten gesehen, wie aus einer Autowerkstatt in der Mindelheimer Rubihornstraße schwarzer Rauch kam und hatten Knallgeräusche vernommen, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehren aus Mindelheim und Apfeltrach, das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst wurden gerufen und rückten mit etwa 60 Kräften an.

Die Feuerwehrleute konnten einen „Entstehungsbrand“ auf einer Werkbank ausmachen und löschten diesen zügig ab, heißt es weiter im Polizeibericht. Brandursache war vermutlich der technische Defekt eines Elektrogerätes. Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 4000 Euro.

Die Feuerwehr Apfeltrach wurde in einen Unfall verwickelt

Teurer wird es hingegen bei einem Unfall, den die Feuerwehr Apfeltrach bei ihrer Anfahrt hatte. Sie rückte laut Polizei mit Blaulicht und Martinshorn aus und wurde auf der B16 nahe der Anschlussstelle zur A96 in einen Unfall verwickelt. Ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer, der von der Autobahn in Richtung Mindelheim abgefahren war, befand sich hinter einem Fahrzeuggespann, das wegen der Feuerwehr abrupt abbremste, heißt es im Polizeibericht. Um zu verhindern, dass er auf das Gespann auffährt, sei der 21-Jährige nach links ausgewichen, allerdings habe sich das Einsatzfahrzeug in diesem Moment genau auf seiner Höhe befunden - beide Fahrzeuge streiften sich und wurden erheblich beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Einsatzfahrt musste das Feuerwehrfahrzeug abbrechen. (mz)