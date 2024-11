Schwerer Unfall: Fahrer kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Am Samstagnachmittag hat es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dorschhausen und Bad Wörishofen einen schweren Unfall gegeben, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Laut Polizei kam ein 20-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab: Das mit vier Personen besetzte Auto prallte gegen eine kleine landwirtschaftliche Brücke, drehte sich um 180 Grad und kam dann in einem Graben zum Stehen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Die leichten Verletzungen des vierten Mitfahrers konnten ambulant versorgt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Polizei hat gegen den Fahrer eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (mz)

