Im Dorschhauser Baugebiet kann es bald losgehen

Eine insgesamt recht ruhige Bürgerversammlung erlebten die Einwohner dieses Ortsteiles im voll besetzten Saal des Gemeinschaftshauses in Dorschhausen. In seinem einführenden Vortrag erwähnte Bürgermeister Stefan Welzel Dorschhausen betreffend, dass der Mannschaftstransporter, auf den die Feuerwehr schon länger wartet, jetzt bald kommen soll und dass der schöne Kurhaus-Christbaum in diesem Jahr dankenswerter Weise von Jürgen Mauch aus Dorschhausen gestiftet worden sei. Auch auf das Baugebiet „Keuzbreiten“ ging er schon dabei ein. Demnach seien nun 13 der Bauplätze vergeben, während noch weitere acht und ein Mehrfamiliengrundstück nach dem Punktesystem vergeben würden. Gesorgt sei auch für Parkmöglichkeiten dort und ein Spielplatz sei eingeplant. Bemerkenswert auch die Aussage Welzels, dass sich auf dem Löwenbräu-Areal im Frühjahr doch etwas tun solle.

