Nach dem himmlischen Abenteuer ab in den Adelsstand

Die Sonne streift sanft die Dächer von Bad Wörishofen, als es losgeht. Ein leiser Wind trägt die Düfte von Sommer, Blumen und frischem Gras herüber – als wolle die Natur selbst zum Abschied winken. Wir stehen dort, mittendrin, gespannt, voller Vorfreude und ein wenig ehrfürchtig. Der gelbe Heißluftballon ist an diesem Abend mehr als nur ein Luftfahrzeug – er wird zur Eintrittskarte in eine andere Welt.
Bad Wörishofen
