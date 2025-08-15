Icon Menü
Ein Ballonabenteuer über Bad Wörishofen: Vom Höhenflug zum Adelsstand

Bad Wörishofen

Nach dem himmlischen Abenteuer ab in den Adelsstand

Eine Ballonfahrt ist etwas Besonderes - und ein Ritual dabei recht überraschend, wie unser Autor schnell feststellte.
Von Marcus Barnstorf
    Bevor es losgeht, heißt es anpacken. Der Heißluftballon muss startbereit gemacht werden.
    Bevor es losgeht, heißt es anpacken. Der Heißluftballon muss startbereit gemacht werden. Foto: Marcus Barnstorf

    Die Sonne streift sanft die Dächer von Bad Wörishofen, als es losgeht. Ein leiser Wind trägt die Düfte von Sommer, Blumen und frischem Gras herüber – als wolle die Natur selbst zum Abschied winken. Wir stehen dort, mittendrin, gespannt, voller Vorfreude und ein wenig ehrfürchtig. Der gelbe Heißluftballon ist an diesem Abend mehr als nur ein Luftfahrzeug – er wird zur Eintrittskarte in eine andere Welt.

