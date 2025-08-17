Ein Tag Ferienjob in der Eisdiele: Ein Traum für Naschkatzen?

Die Theke ist noch verhangen, das Licht gedimmt – und trotzdem schlägt mir schon eine Duftwolke entgegen, die mich an die Italienurlaube meiner Kindheit erinnern, als ich die Eisdiele San Marco in Mindelheim morgens betrete. Der süße Duft von geschmolzener Schokolade und warmer Milch mischt sich mit dem beißenden Geruch von Chlor. Das Café ist gerade frisch geputzt, bereit für einen neuen Tag und ich darf heute einen Blick hinter die Theke werfen. Ein Job wie im Schlaraffenland, so stelle ich mir das vor: rühren, formen, naschen. Noch ahne ich nicht, dass mich die Arbeit hier in mehr als einer Hinsicht zum Schwitzen bringen wird.

