Serie von Einbruchsversuchen in kurzer Zeit

Die Polizei ermittelt nach einer Serie von Einbruchsversuchen in Kirchdorf.

Im Zeitraum vom 14. November gegen 17 Uhr bis zum Vormittag des 15. November versuchte ein bislang Unbekannter, die Tür einer Lagerhalle mit einem Geißfuß aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Dabei entstand kein Diebstahlschaden. Zur gleichen Zeit wurde in einer nahegelegenen Scheune eine Glastür eingeschlagen. Auch hier wurde nichts gestohlen.

Einbrecher schlägt Scheibe ein, um in eine Scheune zu gelangen

Am Abend des 15. November ereignete sich ein weiterer versuchter Einbruch in einer nahegelegenen Garage. Der Täter nutzte vermutlich erneut einen Geißfuß, um sich Zutritt zu verschaffen, was ihm jedoch nicht gelang. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen könne nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit, die um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800 bittet. (mz)