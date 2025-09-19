Eiserne Hochzeit: Ein Jubelpaar mit ungewöhnlichen Hobbys

Sie sind zwei echte Dorschhauser Urgesteine, haben dort schon früh zueinander gefunden und konnten jetzt das stolze Jubiläum der Eisernen Hochzeit feiern. Am 18. September 1960 wurden Anton und und Viktoria Wörz von Bürgermeister Hermann Wagner standesamtlich getraut, zwei Tage später läuteten die Hochzeitsglocken, was bedeutet, dass sie seit 65 Jahren glücklich verheiratet sind.

