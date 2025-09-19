Icon Menü
Eiserne Hochzeit in Bad Wörishofen: Ein Jubelpaar mit ungewöhnlichen Hobbys

Dorschhausen

Eiserne Hochzeit: Ein Jubelpaar mit ungewöhnlichen Hobbys

Die Eheleute Wörz feiern in Dorschhausen ein seltenes Jubiläum. Anton Wörz verrät dabei sein Rezept für Fitness auch im Alter.
Von Helmut Bader
    • |
    • |
    • |
    Anton und Viktoria Wörz konnten in Dorschhausen das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit begehen. Auf dem Bild sind sie mit Tochter Eva (links) und Bürgermeister Stefan Welzel. Foto: Helmut Bader

    Sie sind zwei echte Dorschhauser Urgesteine, haben dort schon früh zueinander gefunden und konnten jetzt das stolze Jubiläum der Eisernen Hochzeit feiern. Am 18. September 1960 wurden Anton und und Viktoria Wörz von Bürgermeister Hermann Wagner standesamtlich getraut, zwei Tage später läuteten die Hochzeitsglocken, was bedeutet, dass sie seit 65 Jahren glücklich verheiratet sind.

