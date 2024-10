Rettungshubschrauber im Einsatz: Wenn der Sieg der Celtics zur Nebensache wird

Mit einem 11:0-Kantersieg sind die Türkheim Celtics beeindruckend stark in die Saison gestartet. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Gesichtsverletzung eines Buchloer Spielers, der mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste.

ESV Türkheim – ESV Buchloe 1b 11:0

Die ESV Türkheim Celtics zeigen zum Auftakt in die Bezirksligasaison 24/25 eine über weite Strecken gute Leistung und schlagen die 1b des ESV Buchloe zuhause mit 11:0. Der ESVT ging mit vier vollbesetzten Reihen in die Partie. Verletzt fehlten Darius Sirch und Moritz Hanslbauer. Im Tor stand Michi Bernthaler, der sich am Ende über einen Shutout freuen durfte.

Die gut 200 Zuschauer im Sieben-Schwaben-Stadion sahen von Beginn an dominante Celtics, die versuchten das Spiel zu kontrollieren. Dies gelang den Hausherren gut und so entstanden einige hochkarätige Chancen.

Den Torreigen eröffnete Florian Kaiser auf Zuspiel von Mathias Wexel und Christoph Vogel in der 6. Spielminute. Türkheim hatte das Spiel im Griff und konnte innerhalb 7 Minuten auf 4:0 davonziehen. Die Torschützen waren Marius Dörner, Fabian Guggemos und Christoph Vogel. In der 15. Spielminute musste die Partie für einige Minuten unterbrochen werden. Nach einem fairen Türkheimer Check blieb der Buchloer Spieler verletzt auf dem Boden liegen. Was anfangs noch weniger schlimm aussah, entwickelte sich zu einem Notarzteinsatz mit anschließendem Helikopterflug ins Krankenhaus.

Icon Vergrößern Bärenstark sind die Türkheim Celtics in die neue Saison gestartet und gewannen die Partie gegen Buchloe 1B mit 11:0. Reichlich Grund zum Jubeln, doch eine schwere Verletzung eines Buchloer Spielers überschattete den Triumph. Fotos: Kathrin Elsner Foto: Kathrin Elsner Icon Schließen Schließen Bärenstark sind die Türkheim Celtics in die neue Saison gestartet und gewannen die Partie gegen Buchloe 1B mit 11:0. Reichlich Grund zum Jubeln, doch eine schwere Verletzung eines Buchloer Spielers überschattete den Triumph. Fotos: Kathrin Elsner Foto: Kathrin Elsner

In den verbleibenden Minuten des ersten Spielabschnitts gelang den Türkheimern dann noch das 5:0 durch Jonas Müller. Danach ging´s in die erste Pause.

Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich wie der erste. Türkheim die klar bessere Mannschaft mit deutlichem Chancenplus. Buchloe versuchte zu kontern, kam jedoch nur selten zum Torabschluss. Lediglich die Gangart des Spiels änderte sich.

Die Gäste versuchten nun durch vermehrten Körpereinsatz das Spiel der Celtics zu stören. Das gelang jedoch nur bedingt. Durch einen Doppelpack von Marco Fichtl sowie Treffern von Jakob Bottner und Michael Urbanek konnte der ESV Türkheim bis zur zweiten Drittelpause auf 9:0 davonziehen.

Icon Vergrößern Der Nachwuchs des ESV Türkheim stimmte die Fans auf das Spiel ein und erntete dafür viel Applaus. Foto: Kathrin Elsner Icon Schließen Schließen Der Nachwuchs des ESV Türkheim stimmte die Fans auf das Spiel ein und erntete dafür viel Applaus. Foto: Kathrin Elsner

In den letzten 20 Spielminuten der Partie schlichen sich dann wohl aufgrund der komfortablen Führung ein paar Leichtsinnigkeiten im Spielaufbau des ESVT ein. Das ermöglichte Buchloe die ein oder andere gute Tormöglichkeit. Michi Bernthaler hielt aber alles, was es zu halten gab.

Auf der anderen Seite gelangen den Celtics dann noch zwei weitere Tore. Marco Fichtl machte in der 45. Spielminute mit dem 10:0 den Hattrick perfekt. Florian Kaiser markierte mit dem 11:0 in der 53. Spielminute den Schlusspunkt der Partie.

Celtics-Coach Bastian Hitzelberger war nach der Partie zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Es war wichtig, direkt mit einem Sieg zu starten und mit einem guten Gefühl in die nächste Woche zu gehen.“

Die einzige Schattenseite des Spiels war auch für Hitzelberger die Verletzung des Gästespielers: „Auch von meiner Seite wünsche ich dem verletzten Spieler aus Buchloe nochmals gute Besserung und schnelle Genesung.“

Für die Celtics steht nächstes Wochenende wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Am Sonntag ist um 16.30 Uhr der EC Senden zu Gast im Türkheimer Sieben-Schwaben-Stadion.