Wörishofer Wölfe setzen gegen Oberstdorf gleich 17 Ausrufezeichen

In der noch jungen Saison in der Bezirksliga West gelingt den Wölfen aus Wörishofen ein wahrer Kantersieg gegen die Eisbären aus Oberstdorf, sage und schreibe 17 Tore fallen im zweiten Punktspiel der Kneippstädter. Die Wölfe starteten hoch motiviert ins Heimspiel gegen Oberstdorf und die Mannschaft von Coach Charly Schönberger konnte dem Spiel schon früh den Stempel aufdrücken. Bad Wörishofen konnte dabei mit vier Sturmreihen agieren und man ging von Beginn an ein hohes Tempo, um Oberstdorf im eigenen Drittel einzuschnüren. Es sollte aber bis zur 9. Spielminute dauern, ehe die Angriffsbemühungen durch Leo Schurr belohnt wurden und nur wenige Spielminuten später konnte Markus Güßbacher den Puck zur 2:0-Führung über die Linie befördern.



Bildergalerie: Kantersieg des EV Bad Wörishofen gegen Oberstdorf

In der 16. Spielminute drehten die Wölfe richtig auf und mit einem Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden stand nun die 4:0 Führung auf der Anzeigetafel, nachdem Benjamin Katerbau und Fabian Held erfolgreich waren. Im zweiten Spielabschnitt ließen die Wölfe nicht nach und Fabian Staib konnte mit seinem Treffer zum 5:0 an die starke Leistung vom ersten Drittel anknüpfen.

Oberstdorf kam direkt vom Bully weg zu einer guten Torgelegenheit, doch Dominik Held im Tor der Wölfe konnte die Torchance entschärfen indem er den Puck geschickt mit der Stockhand abwerte. Nur eine Spielminute später verwertete Michael Schejbal ein punktgenaues Zuspiel von Moritz Egger zur zwischenzeitlichen 6:0 Führung.

Die Gäste aus Oberstdorf hatten gegen die Wörishofer Wölfe nicht den Hauch einer Chance

Obwohl die Wölfe nun eine komfortable Führung hatten, wurde es in den kommenden Spielminuten unnötig hart: Erst wurde Wölfe Stürmer Fabian Held mit einem Bandencheck niedergestreckt, was eine fünfminütigen Überzahl für die Wölfe bedeutete. Postwendend ließ sich ein Verteidiger der Wölfe zu einem Revanchefoul hinreißen, woraufhin das Spiel minutenlang für eine Behandlungspause des Eisbären Stürmers unterbrochen wurde. Beide Trainer verständigten sich darauf das Spiel nicht aus dem Ruder laufen zu lassen und nutzten die Verletzungspause für eine kurze Ansprache an die jeweilige Mannschaft.

Trainer Charly Schönberger schien die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Wölfe konzentrierten sich wieder aufs Kombinationsspiel und Fabian Held konnte sich mit einem sehenswerten Treffer für das Foul an ihm revanchieren. Michael Schejbal schraubte mit einem Doppelschlag in der 32. und 33. Spielminute auf nunmehr 9:0 hoch.

Moritz Egger, Leo Schurr und erneut Michael Schejbal erhöhten in den kommenden Spielminuten mit teils toll heraus gespielten Toren auf 12:0. Mit dieser doch recht deutlichen Führung starteten die Wölfe in den letzten Spielabschnitt. Oberstdorf war stets bemüht, ein Debakel zu verhindern und verteidigte aufopferungsvoll gegen die Angriffswellen der Wölfe. So sollte es bis zur 49. Spielminute dauern, ehe Luca Barnes mit einem cleveren Nachschuss auf 13:0 erhöhte.

Die Wölfe nahmen nun sichtlich das Tempo aus der Partie und man probierte den ein oder anderen einstudierten Spielzug, welcher durch Tore von Andreas Walther und Jonas Schwarzfischer erfolgreich war. Den Schlusspunkt setzten Michael Schejbal und Moritz Ehher mit ihren Treffern in der 59. Spielminute, sodass nach Spielende ein deutlicher 17:0-Heimsieg auf der Anzeigentafel stand. Wölfe Coach Charly Schönberger zeigte sich nach dem Spiel rundum zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben heute eine starke Leistung über 60 Minuten gezeigt – angefangen von Dominik Held im Tor bis vorne in den Sturm – alle 20 Mann haben heute überzeugt.“