Torhungrige Wölfe sind am Wochenende zweimal zu Tisch

7:1 und 17:0 - so lauteten die beiden Ergebnisse der Wörishofer Wölfe zum Beginn der neuen Bezirksligasaison. Eine beeindruckende Bilanz, die jedem Gegner Respekt einflößen dürfte. Wohl auch dem HC Maustadt. Die Memminger empfangen die Wölfe am Freitagabend.

„Wir werden eine ähnliche Leistung wie in Königsbrunn benötigen, um zu punkten“, vermutet Memmingens Trainer Ingo Nieder. Seine Mannschaft musste sich in der Vorwoche dem Topteam aus Königsbrunn knapp und etwas unglücklich mit 3:5 (1:0, 1:2, 1:3) geschlagen geben. „Schade für die Jungs, denn es war wirklich eine Top-Leistung, die sie gegen einen starken Gegner gebracht haben“, haderte Nieder ein wenig, dass die gute Vorstellung seines Teams nicht belohnt wurde.

In Memmingen wartet der erste echte Prüfstein auf den EVW

Für den EV Bad Wörishofen wird das Auswärtsspiel in Memmingen der erste richtige Prüfstein in der noch jungen Saison. Zwei Siege und eine knappe Niederlage gegen den EC Königsbrunn – so lautet die bisherige Bilanz der Memminger. Wie auch in den Jahren zuvor schickt der HC Maustadt einen sehr ausgewogenen Kader ins Rennen um die Meisterschaft. Neben vielen Routiniers im Kader wird die Mannschaft von einigen Spielern aus der Juniorenmannschaft der Memminger Indians unterstützt, welche das Offensivspiel mit ihrem Tempo beflügeln. Um das dritte Spiel in Folge zu gewinnen, müssen die Kneippstädter also an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen und eine konzentrierte und disziplinierte Leistung über 60 Spielminuten zeigen.

Am frühen Sonntagabend (17 Uhr) empfangen die Wölfe dann die Bayernliga-Reserve des ESV Buchloe zum Derby. Für die Pirates aus Buchloe war der Start in die neue Saison kein Auftakt nach Maß, so konnten die Gennachstädter bisher kein einziges Spiel gewinnen und mussten teils hohe Niederlagen hinnehmen. Obwohl die Favoritenrolle vor dem Spiel klar bei den Wölfen liegt, sollte die Mannschaft dennoch gewarnt sein, denn in der vergangenen Saison musste man sich trotz drückender Überlegenheit einmal den Buchloern geschlagen geben.

Einige EVW-Spieler haben eine Buchloer Vergangenheit

Nachdem aber einige Spieler der Wölfe eine Buchloer Vergangenheit haben, sollte dieser Umstand einen extra Motivationsschub für das Derby am Sonntag geben. Unterstützung erhält die 1. Mannschaft der Wölfe von den jüngsten Spielern im Verein: Die U7/U9 Mannschaft darf in der Drittelpause ihr bisher erlerntes Können auf dem Eis zeigen und ein kleines Show-Spiel vorführen. Im Anschluss werden die Mini-Wölfe sicherlich lautstark die Senioren-Wölfe von der Tribüne aus unterstützen.