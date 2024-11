Türkheimer Celtics müssen zweimal aufs Eis

In der Eishockey-Bezirksliga West steht für den ESV Türkheim ein Wochenende mit zwei Punktspielen an. Die Celtics treffen am Freitagabend (19.30 Uhr) auswärts auf den ESV Bad Bayersoien, ehe am Sonntag um 16.30 Uhr im Sieben-Schwaben-Stadion der Puck zum Heimspiel gegen die EG Woodstocks Augsburg fällt. Der EV Bad Wörishofen muss nur einmal ran, bekommt es dafür aber mit einem Mitfavoriten zu tun.

ESV Türkheim Am Freitag kommt es um 19:30 Uhr in Peiting zum Aufeinandertreffen mit dem ESV Bad Bayersoien. Die Oberbayern sind fulminant in die Saison gestartet, bezwangen gleich zum Auftakt beim 4:3 in Königsbrunn einen der Topfavoriten. Eine Woche später verlor man im Rückspiel gegen die Pinguine nur denkbar knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen. Im dritten Saisonspiel bewies man im Derby gegen die EA Schongau 1b mit einem 11:2-Auswärtssieg endgültig, dass man in dieser Saison um die vorderen Plätze mitspielen will. In der vergangenen Saison gab es für den ESV Türkheim einen Sieg, einmal gewann der ESV Bad Bayersoien.

Die zweite Partie des Wochenendes findet am Sonntag (16.30 Uhr) auf heimischem Eis statt. Dann kommt die EG Woodstocks Augsburg, die in den vergangenen Jahren der Bezirksligagruppe Mitte zugeordnet waren. Welche Qualität die Fuggerstädter mitbringen, ist deshalb schwer einzuschätzen. Bislang haben die Augsburger aus vier Spielen acht Punkte geholt. Alles in allem also ein Wochenende für die Celtics, das es in sich hat. Nicht zur Verfügung stehen werden dem ESVT die beiden Verletzten Moritz Hanslbauer und Joel Sirch. Außerdem fehlen Max Schorer, Marco Fichtl und Florian Kaiser. Celtics-Kapitän Maximilian Döring erwartet ein schwere Spiele: „Bad Bayersoien wird mit Sicherheit ein sehr unangenehmer Gegner werden. Erwartungsgemäß wird es ein intensives und hartes Spiel.“ Die zweite Partie des Wochenendes ist auch für ihn eine Wundertüte: „Am Sonntag werden wir uns dann eher überraschen lassen gegen die Woodstocks aus Augsburg.“

Der EV Bad Wörishofen (weiß-blaue Trikots, hier im Heimspiel gegen den ESV Buchloe 1b) empfängt am Sonntag den EV Königsbrunn. Gegen die Pinguine haben die Wölfe in der Vorbereitung zwei Testspiele verloren. Foto: Andreas Lenuweit

EV Bad Wörishofen Es ist eines der Topspiele in dieser Saison: Am Sonntagabend empfangen die Wörishofer Wölfe um 17 Uhr die Pinguine aus Königsbrunn in der Kneippstadt. Königsbrunn konnte sich in der Vorbereitung zweimal gegen die Wölfe durchsetzen. Die Vorzeichen vor dem Spiel können die Wölfe positiv stimmen, so haben sich die Wölfe mittlerweile in den Sturm- und Verteidigungsreihen gefunden und Trainer Charly Schönberger kann für das Spiel auf seinen kompletten Kader zurückgreifen – auch die zuletzt angeschlagenen Mittelstürmer Fabian Staib und Fabian Held sind wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und brennen auf einen Einsatz.

Blickt man auf die Spielstatistik der beiden Vorbereitungsspiele, so konnten die Wölfe in beiden Partien weitaus mehr Schüsse aufs Tor bringen und gleichzeitig Torchancen kreieren – einzig die Chancenverwertung war das große Manko, welches man auch den gut aufgelegten Torhütern der Pinguine zurechnen darf. An diesem Punkt gilt es für die Wölfe aus Bad Wörishofen anzuknüpfen.

„Wir wissen um die Stärken von Königsbrunn, dennoch sehe ich mich und meine Mannschaft optimal vorbereitet im Duell gegen die Pinguine. Wenn wir ganz oben bleiben wollen, müssen wir am Sonntagabend gewinnen, da gibt es nichts zu diskutieren“, sagt Wölfe-Coach Schönberger.