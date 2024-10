Zum Start der Eishockey-Bezirksliga: So gehen die Türkheimer Celtics in die Saison

Am vergangenen Sonntag beging man in Türkheim feierlich den Start der neuen Eiszeit: Alle Mannschaften, die der ESV Türkheim in den Spielbetrieb 2024/25 schickt, wurden im Sieben-Schwaben-Eisstadion vorgestellt. Natürlich auch die erste Mannschaft und deren neuer Trainer, der jedoch nicht unbekannt ist.

Vier Jahre lang trug Bastian Hitzelberger das Trikot des ESV Türkheim, ehe er im Sommer die Nachfolge des scheidenden Trainers Michael Fischer antrat. Der 37-Jährige, der beim ESV Kaufbeuren ausgebildet wurde und dort lange in der Oberliga spielte, kam nach einem Abstecher in die Hessenliga zum TSV Schott Mainz über den EV Bad Wörishofen schließlich 2020 zum ESV Türkheim. Nachdem er drei Jahre unter Michael Fischer in der Bezirksliga gespielt hatte, trat er nun im Sommer dessen Nachfolge auf dem Trainerposten an. Ihm zur Seite stehen als Co-Trainer Felix Furtner und Dominik Demontis.

Der neue Trainer kennt die Mannschaft bestens

„Ich kenne die Mannschaft sehr gut, im Prinzip hat sich nur meine Rolle geändert“, sagt Hitzelberger. Er weiß, wie er jeden einzelnen Spieler anpacken muss. Und die Spieler wissen um seine Vorstellung von Eishockey. „Das kann jeder bei uns trennen, dass ich jetzt nicht mehr Mitspieler, sondern Trainer bin“, sagt Hitzelberger, der seine Mannschaft mutig spielen lassen will, kämpferisch und attraktiv. Und gerne auch erfolgreich. Vor zwei Jahren erreichten die Türkheimer die Play-offs, scheiterten dann aber in der ersten Runde etwas unglücklich am DEC Inzell.

Vergangenes Jahr schlossen die Celtics die Hauptrunde in der Bezirksliga auf Rang drei ab und verpassten so den erneuten Einzug in die Play-offs. In diesem Jahr wollen sie wieder angreifen und dabei so manchen größeren Namen ärgern. Den Nachbarverein EV Bad Wörishofen zum Beispiel. Zwar besteht durchaus ein freundschaftliches Verhältnis zu den Wölfen, ein Derby ist aber immer noch ein Derby. Und letztlich geht es darum, die Hauptrunde auf Platz eins oder zwei abzuschließen. Nur so erreicht man die Play-offs.

Aus Landsberg kommt Marius Dörner

Personell hat sich beim ESV Türkheim in der Spielpause auch etwas getan. Andreas Pross (Karriere beendet) und Andrej Nothdurft haben das ESV-Trikot ausgezogen. Dafür stößt aus der eigenen U20 Benjamin Hofmann zur ersten Mannschaft. Außerdem kam im Sommer Marius Dörner an die Wertach. Der 28-Jährige spielte zuletzt für den HC Landsberg in der Bayernliga. „Man merkt, dass es in den letzten Jahren höherklassig gespielt hat. Er wird uns sicher weiterhelfen“, ist Bastian Hitzelberger von seinem Neuzugang überzeugt.

Zum Auftakt in die Saisonvorbereitung sah Türkheims neuer Trainer Bastian Hitzelberger (hinten Mitte) eine 0:12-Niederlage seiner Mannschaft im ersten Testspiel in Pfronten.

In den Testspielen waren die Ergebnisse zwar eher negativ - in Pfronten setzte es gleich zu Beginn der Vorbereitung eine 0:12-Niederlage, zuletzt verlor man beim Landesligisten EV Ravensburg nach Penaltyschießen 3:4. Trotz der knappen Niederlage in Ravensburg konnte Trainer Hitzelberger mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Gegen einen Landesligisten spielte man lange auf Augenhöhe und konnte seine Qualitäten zeigen. „Wir haben eine deutliche Entwicklung zum ersten Spiel in Pfronten gesehen“, sagt Hitzelberger. Auch wenn es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat, scheint der ESV Türkheim für den Saisonstart gewappnet zu sein, den der ESV Türkheim mit einem Heimspiel am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr gegen den ESV Buchloe 1b begeht.

Der Gegner sei „eine Wundertüte“, so Hitzelberger, denn man könne nie genau sagen, wie der Bayernliga-Unterbau der Pirates aufgestellt ist. „Lassen wir uns mal überraschen“, sagt Hitzelberger. „Aber klar: Unser Ziel sind drei Punkte.“ Im Hinblick auf das Saisonziel will sich Hitzelberger nicht sonderlich weit aus dem Fenster lehnen: „Wie sage ich das möglichst diplomatisch?“, überlegt er. „Wir wollen oben mitspielen.“ Die Hauptkonkurrenten seien der EV Königsbrunn, die SG Bad Bayersoien und der EV Bad Wörishofen.

Vergangenen Sonntag eröffneten die Celtics ihre Saison offiziell. Sämtliche Mannschaften, von der U7 bis zur ersten Mannschaft, wurden den Zuschauern im Sieben-Schwaben-Eisstadion vorgestellt. Rund 150 Eishockeyspielerinnen und -spieler standen dabei auf dem Eis. Dem Verein geht es gut, Nachwuchssorgen gibt es keine. Für ihre mittlerweile 25-jährige Vereinsarbeit wurde außerdem Kassiererin Christine Scherf vor großem Publikum vom ESV Türkheim geehrt. Im Anschluss an Vorstellung und Ehrung trat die U20-Spielgemeinschaft des ESV Türkheim und EV Bad Wörishofen gegen den ERC Lechbruck an - und gewann deutlich mit 7:3.

Die Türkheimer Celtics in der Saison 2024/25:

Trainer Bastian Hitzelberger (neu, für Michael Fischer)

Co-Trainer Felix Furtner, Dominik Demontis

Neuzugänge Marius Dörner (HC Landsberg), Benjamin Hofmann (eigene U20)

Abgänge Andreas Pross (Karriere beendet), Andrej Nothdurft (Ziel unbekannt), Bastian Hitzelberger (jetzt Trainer)

Testspiele EV Pfronten (0:12), EV Ravensburg (3:4 n. V.)

Saisonziel Oben mitspielen