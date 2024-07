Eiskalter Genuss: So viel kostet die Kugel Eis in der Region

Sommerzeit ist Eiszeit, wobei natürlich das Eis zum Schlecken und Genießen gemeint ist. Im Unterallgäu gibt es zahlreiche Eisdielen und auch mobile Eiswagen, die die kühle Leckerei verkaufen. Die Mindelheimer Zeitung war unterwegs, hat Preise verglichen und natürlich auch Eis probiert.

In Bad Wörishofen in der Innenstadt bieten drei Eisdielen kühlen Genuss an. Bei der Officina Café Gelato Ok preist Inhaber Aleksandro Comelli seine besonderen Eissorten wie Walnusseis mit Kurkuma. Die Kugeln sind groß und kosten pro Stück 1,60 Euro.

Icon Vergrößern Bei Aleksandro Comelli in Bad Wörishofen gibt es auch ungewöhnlichere Eissorten. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Bei Aleksandro Comelli in Bad Wörishofen gibt es auch ungewöhnlichere Eissorten. Foto: Ulla Gutmann

In der Bad Wörishofer Eisdiele Buongiorno gibt es ebenfalls viele selbstgemachte Eissorten. Hier kostet die große Kugel 1,50 Euro. Gerne besucht wird auch die Italienische Eis-Boutique in der Kneippstraße. Neben den Klassikern gibt es hier auch eher ungewöhnlichen Sorten wie etwa Granatapfel und Basilikum. Die Kugel ist ebenfalls für 1,50 Euro zu haben.

Mancherorts fährt der mobile Eiswagen vor

Im Kurpark schaut im Sommer regelmäßig der Eiswagen vorbei. Auch Casiero Donato verkauft die Kugel für 1,50 Euro. An einem Sonntag bei schönem Wetter herrscht großer Andrang am Eiswagen und der Kundschaft schmeckt‘s!

Ebenfalls in einem mobilen Eiswagen verkauft Marion Rossack aus Schöneberg ihr Eis: „Eisbar – Essbar“. Alle Eissorten sind selber produziert, auch bei ihr beträgt der Preis pro Kugel 1,50 Euro, und sogar die Löffel kann man verspeisen.

In Mindelheim am Marienplatz beim Eiscafé Gelatiamosi gibt es in der Hochsaison 28 verschiedene Sorten Eis. Die Kugel, sehr großzügig bemessen, kosten 1,60 Euro.

Nur wenige Meter entfernt verkauft das Eiscafé San Marco die Kugel für 1,50 Euro. Für die Sorten Pistazie und Limoncello werden wegen der teuren Zutaten 1,80 Euro pro Kugel fällig. Auch hier stehen oft zahlreiche Kunden Schlange, ein Zeichen für gute Qualität.

Bereits seit 1962 gibt es in Mindelheim das Eiscafé Dolomiten, das damit das älteste der Stadt ist. Die Kugel kostet 1,50 Euro und ist durchschnittschnittlich groß.

Icon Vergrößern Frank Daemgen hat zusammen mit seiner Frau die beiden Eisdielen in Türkheim getestet. Foto: Ulla Gutmann Icon Schließen Schließen Frank Daemgen hat zusammen mit seiner Frau die beiden Eisdielen in Türkheim getestet. Foto: Ulla Gutmann

In Türkheim waren Frank und Sonja Daemgen aus Wiedergeltingen unterwegs und verglichen die Kugeln der zwei Eisdielen dort: Im Buongiorno Eiscafé in der Maximilian-Philipp-Straße ist die Kugel groß, aber sehr weich. Im „Kleinen Italiener“ sind die Kugeln etwas kleiner, aber fester. Der Preis pro Kugel liegt bei beiden Anbietern bei 1,50 Euro.

Etwas Besonderes ist "Gerties Eishütte" in Loppenhausen. Rund um die selbstgebaute, bunt bemalte Holzhütte von Gertie Drexler-Geier sind einfache, aber gemütliche Sitzgelegenheiten aufgestellt. Wenn keiner da ist, kann man sich das Eis aus dem Automaten holen, die Kugel kostet auch hier 1,50 Euro. Gertie macht das Eis übrigens nicht selbst, kauft es aber beim kleinen italienischen Produzenten.

Fazit: Im Unterallgäu gibt es an warmen Sommertagen zahlreiche Anbieter für wohlschmeckendes Speiseeis. Beim Preis von 1,50 Euro oder 1,60 Euro pro Kugel jammert zwar der ein oder andere, weil es früher doch viel billiger war, aber beim Genießen vergisst man das schnell und es ist das Geld wert!